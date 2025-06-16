18 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarma tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda, 39 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin; DEAŞ Terör Örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildiğini açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1934479331893350437

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük güç olduğunu belirterek, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" diyerek kararlılık mesajı verdi.