12. Eker I Run, Türkiye'den ve dünyadan binlerce sporcunun katılımıyla başlıyor. "Koşmaya Değer” mottosuyla 5 Ekim 2025 Pazar günü Bursa Eker Meydan'da yapılacak etkinlikte tüm parkurlar katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.BURSA (İGFA) - Sporu, eğlenceyi ve iyiliği bir araya getiren Eker I Run, bu yıl 12’nci kez koşuluyor. “Koşmaya Değer” mottosuyla düzenlenen etkinlik,yarın Bursa’da 5 bine yakın katılımcının coşkulu adımlarıyla start alacak. Maraton heyecanı, sabah 07.30’da Uludağ Zirvesi’nden başlayacak 42K Maraton ve 42K 2’li Bayrak Yarışı ile yükselecek. Gün boyunca ise Eker Meydan’da; 15K, 5K Yarışları, Minik Adımlar Koşuları ve Özel Sporcular Koşusu gerçekleşecek. Parkurlar boyunca renkli sürprizler ve müzik performansları koşuculara motivasyon sağlayacak.

Festival tadında bir spor bayramı

Sadece koşu değil, aynı zamanda bir festival atmosferi sunan 12. Eker I Run; dans gösterileri, DJ performansları, sponsor markaların eğlenceli aktiviteleri ve zengin ikramlarla katılımcılara unutulmaz bir gün yaşatacak. Etkinlik alanında 13 sivil toplum kuruluşu (STK) stant açarak ziyaretçilerle buluşacak.

İyilik için koşulacak

12. Eker I Run, aynı zamanda güçlü bir sosyal sorumluluk hareketi olarak öne çıkıyor. Adım Adım iş birliğiyle düzenlenen Yardımseverlik Koşuları kapsamında, bu yıl tüm zamanların en yüksek STK katılımı gerçekleşiyor. 19 farklı STK’nın projelerine gönüllü koşucular ve bağışçılar destek olacak.

Geçen yıl 5 binden fazla bağışçı ve 660 gönüllü koşucu, 18 STK için 3,4 milyon TL kaynak yaratarak yaklaşık 1.200 faydalanıcıya umut olmuştu. 2018’den bu yana ise Eker I Run aracılığıyla STK’lara aktarılan toplam destek 8,3 milyon TL’ye ulaştı.

Bu yıl iyilik peşinde koşacak 19 STK şunlar:

AKUT, Bir Dilek Tut Derneği, Buradayız Hatay Derneği (BUHAD), Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Gönüllü Hareketi, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kansersiz Yaşam Derneği (KAYD), Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), Koruncuk Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), ROBOTEL, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohumluk Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türk Eğitim Derneği (TED), UNICEF.

Kurumsal takımlar da parkurda

12. Eker I Run, bireysel katılımcıların yanı sıra 100’e yakın kurumsal takımın da yoğun ilgisine sahne oluyor. Şirket çalışanlarından oluşan takımlar, birlikte koşarak hem takım ruhunu pekiştiriyor hem de sosyal sorumluluk bilinciyle STK’ların projelerine katkı sağlıyor. Kurumsal katılımlar sayesinde 12. Eker I Run, iş dünyasının desteğini de arkasına alarak büyüyen bir hareket haline geliyor.

Güçlü iş birlikleri

12. Eker I Run, Eker Süt Ürünleri’nin ev sahipliğinde; Bursa Büyükşehir Belediyesi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin Resmi Partnerliğiyle gerçekleşiyor. Adım Adım oluşumu ise organizasyonun Sosyal Sorumluluk Partneri.

Etkinliğe ayrıca; Doca Textiletech, Eker Meydan, Romatem, Greiner Packaging, Medicana, Bursa Teleferik, Aloft Bursa Hotel, Kayra Yemek, Oses Çiğ Köfte, Züber, Mutlu Makarna, Yonca Cimnastik, Mais Bursa, Powerapp, Mac Fit, Mcr Racesetter, Hisar Reklam ve Kentvizyon değerli katkılarıyla destek veriyor.