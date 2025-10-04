Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) ile ortak yürütülen "Yerelde Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında Japonya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Kentsel planlama, yeniden inşa, sismik güçlendirme ve enkaz atığı yönetimi gibi önemli konular içeren proje çerçevesinde, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığındaki heyet, Japonya'nın Tokyo, Shibuya, Ishinomaki ve Sendai şehirlerini ziyaret etti.

Heyette, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Katipoğlu, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş ile TBB uzmanları yer aldı. Heyet, Japonya'nın afet yönetimi uygulamalarını yerinde inceleyerek, yeniden toparlanma sürecinde edinilen deneyimlerden faydalandı.

Tokyo Büyükelçiliği ve Shibuya Belediyesi ziyareti

Heyet Tokyo’da ilk olarak Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul’u ziyaret etti. Ardından Shibuya Belediyesinde Kentsel Dönüşüm Koordinatörü Morita Katsuya Yukohiro heyete sunum yaparken, Shibuya İstasyonu çevresindeki kentsel dönüşüm ve yeniden yapılanma alanlarında incelemelerde bulunuldu.

2011 Depremi ve tsunami etkileri yerinde görüldü

Heyet, 2011’deki Büyük Doğu Japonya Depremi ve tsunaminin etkilediği Ishinomaki şehrinde Afet Anıt Müzesi ve hasar gören Kadonowaki İlkokulunu ziyaret etti. Ayrıca, Machuzukuri Manbow Şirketi Kentsel Gelişim Birim Müdürü Tomohiro Kariya, yeniden yapılanma ve bölgeyi canlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sendai’de afet planları ve eğitim uygulamaları

Sendai Belediyesi ile yapılan toplantıda Bölgesel Afet Önleme Planı, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaşlara yönelik eğitim çalışmaları ele alındı. Katılımcılar, Sendai Şehri Kriz Yönetim Bürosu Afet Azaltma Teşvik Biriminin sunduğu VR gözlükler aracılığıyla deprem simülasyonu ile olası senaryoları deneyimledi.

JDTS ve katı atık yönetimi uygulamaları

TBB heyeti, Japonya Afet Müdahale Sistemleri Genel Şirketler Birliği (JDTS) tarafından yapılan sunum ile 2011 depremi sonrası uygulanan atık yönetimi stratejileri hakkında bilgilendi. Asbest içeren yapı malzemelerinin bertarafı gibi kritik konulara dair iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Sismik yenileme uygulamaları incelendi

Saha ziyaretleri kapsamında katılımcılara Japonya- Itabashi Belediyesi tarafından yürütülen “Depreme Dayanıklı Yenileme Teşvik Planı” hakkında da bilgi verildi. Programda, bu çalışmaların uygulamadaki örneklerini yerinde gözlemlemek amacıyla Takashimadaira Konut Kompleksi ziyaret edilerek kompleksin sismik yenileme süreçleri ve elde edilen sonuçlar heyetle paylaşıldı.