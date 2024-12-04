Kar kalınlığının 100 cm’yi aştığı kentte Bayburt Belediyesi büyük bir çabayla gerçekleştirdiği 7/24 esaslı karla mücadele çalışmaları ile şehirde hayatı kısa süre içerisinde normale çevirirken 120 km’lik yol ağında yapılan sistemli ve özverili çalışmalar sonrasında en az 120 Bin kamyon kar belirlenen döküm alanlarına taşınarak bertaraf ediliyor.

Kar yağışının başladığı andan itibaren 25 ekip 150 personel ile sahada olan Bayburt Belediyesi şehirde cadde cadde, sokak sokak kar temizlik çalışması gerçekleştirdi. 24 saat esaslı çalışma yapan ekipler bir yandan kaldırımlar ve mahallerden şehir merkezine inen merdivenler de kar küreme çalışması yaparken bir yandan da ana arterler, mahalleler ve ara sokaklarda da kar temizliğini aksatmadı.

Faaliyetlerini kar küreme ve kar temizliğiyle sınırlı tutmayan ekipler aynı zamanda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor. Ayrıca itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri de çatılarda biriken karlar ile oluşan buz sarkıtlarını temizliyor.

Karla mücadele çalışmalarında görevli Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile gerçekleştirdiği değerlendirme ve ileriye dönük planlama toplantısının ardından çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş kentte karla mücadele çalışmalarında artık son düzlüğe girildiğini belirterek “Son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Bayburt’umuz da kar temizlik çalışmalarımızı artık nihayete erdirmek üzereyiz. Kar kalınlığının 100 cm’yi aştığı şehrimizde ekiplerimizin İl Özel İdaremiz, Demirözü, Gökçedere ve Arpalı Belediyelerimiz ile Devlet Su İşleri, Orman İşletme ve Karayolları İl Müdürlüklerimizin de katkılarıyla çalışmalarını büyük bir özveri ile gece gündüz 24 saat esaslı şekilde sürdürmeleri sonucu şehrimizde hayat kısa sürede normale döndü. Tam 120 km uzunluğunda ortalama 10 metre genişliğindeki yol ağında çalışma gerçekleştirdik. Dile kolay 1 Milyon 200 Bin metreküp kar yığınını şehir merkezinden kamyonlarla belirlediğimiz döküm sahalarına taşıdık ve bunlar bir taraftan bertaraf ediliyor. Bu da ekiplerimizin sistemli ve özverili çalışması sayesinde oldu.” İfadelerini kullandı.