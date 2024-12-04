AKLease, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı amacıyla 4 yıl vadeli toplam 50 milyon EUR değerinde yeşil finansman kredi anlaşması imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Uzman leasing çözümleriyle farklı sektörlerden yatırımları destekleyen AKLease, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50 milyon EUR değerinde kredi anlaşmasına imza attı. Bu yeni anlaşma kapsamında sağlanacak kredi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesinde kullanılacak.

Yeni kredi anlaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, “AKLease olarak çevreci projelere verdiğimiz desteği her geçen gün büyütmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilir finansman ürünümüz ECOLease ile çevreci projelere bugüne kadar yaklaşık 10 milyar TL tutarında finansman sağladık. 536 MW büyüklüğünde yenilenebilir enerji projesini finanse ederek ülkemizin enerji üretim kapasitesine önemli bir katkı sunduk. Bu rakamı daha da büyütmek adına gelecekteki finansman stratejilerimizi sürdürülebilir enerji projeleri üzerine yoğunlaştırmaya devam ediyoruz. EBRD ile imzaladığımız yeni anlaşma da bu sürecin önemli bir parçası olacak. AKLease olarak bugün olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin sürdürülebilir yatırımlarına ve ülkemizin yeşil dönüşüm sürecine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.