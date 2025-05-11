İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Anneler Günü’nde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı Karşıyaka’daki kabri başında andı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Anneler Günü’nde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’da bulunan kabrini ziyaret etti.

Zübeyde Hanım Anıt Mezarına kırmızı karanfil bırakan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Annemize geldik” diyen vatandaşlarla da bir araya geldi. Anıta gelen kadınların Anneler Günü’nü kutlayan Tugay, bölgede bulunan vatandaşların taleplerini de dinledi.