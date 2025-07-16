Batman ve Diyarbakır arasındaki Zore Kanyonu, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşların akınına uğruyor; şelalesi, mağaraları ve doğal güzellikleriyle bölge halkına serinlik ve keyif sunuyor.Yeni Bahar / BATMAN (İGFA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar, Batman’ın Sason ilçesi ile Diyarbakır’ın Kulp ilçesi arasında yer alan Zore Kanyonu’na akın ediyor.

Özellikle hafta sonları yüzlerce kişinin yüzmek ve serinlemek için ziyaret ettiği kanyon, adeta sahil plajlarını aratmıyor.

Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Kulübü Başkan Yardımcısı Mazlum Doğan Barık, 16 kişilik ekiple Mardin’den geldiklerini belirterek, “Mardin, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerde sıcaktan kavrulurken, Zore Kanyonu’nda serin bir gün geçirmek büyük mutluluk. Yüzdük, yürüdük, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadık. Bundan sonra da burayı programımıza ekleyeceğiz” dedi.

Dicle Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mazlum Akman, 16 kişilik ekiple Diyarbakır’dan geldiklerini, Zore Şelalesi’ne Sason Acar köyüne bağlı Hasanlar mezrasından 2 saatlik yürüyüşle ulaştıklarını söyledi. Akman, “Bu doğa harikasını herkes görmeli” diye konuştu.

Batman’dan gelen tarih öğretmeni Ramazan Doğan, Zore Vadisi’nin bölgenin en önemli doğal miraslarından olduğunu vurguladı: “Sıcaklıkların 40°C’yi aştığı yaz aylarında serin havası ve berrak sularıyla Zore Şelalesi, halkın sığınağı. Balbaşı ve Hesenan köyleri arasındaki kayalıklarda mağaralar, su sarnıçları, kaya mezarları ve ‘Piyê Kelê’ adlı 12 m²’lik taş figür gibi tarihi izler var. Ancak ulaşım zorluğu ve tanıtım eksikliği nedeniyle bu alanlar yeterince bilinmiyor.”

Mardin’den gelen Lazgin Lazginoğlu, kanyonun serinliğinin Mardin sıcağına çare olduğunu belirterek, “Burası mutlaka keşfedilmeli ve tanıtılmalı” dedi. Mehtap Karaozan ise, “Kavurucu sıcaklarda Zore’de harika bir gün geçirdik. Serinlik ve keyif arayanları bekliyoruz” diye konuştu.

Mardin Dağcılık Kulübü adına Neşet Sert ise, “Zore, Andok ve Zovaser dağlarından akan derelerle oluşan, Diyarbakır ve Batman sınırındaki bir cennet. Temmuz sıcağında kamp kurup serinlenebileceğimiz mükemmel bir yer” ifadeleriyle kanyonun eşsizliğini vurguladı.