Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve estetik dokunuşların, özenli detayların yarıştığı ‘En Güzel Mahalle, En Güzel Sokak ve En Güzel Balkon’ yarışması sonuçlandı.ORDU (İGFA) - En’lerin seçildiği yarışmada kazananlar 17 Temmuz Perşembe saat 13.00’te Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek programla açıklanacak.

Projelerle farkındalık sağlayarak iyiyi, güzeli ödüllendiren ve örnek gösterilecek belediyecilik anlayışı sergilemeyi amaçlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda uyguladığı En güzel Balkon Yarışmasının alanını bu kez genişleterek, en güzel sokak ve en güzel mahalleyi ödüllendirmek için de yarışma gerçekleştirdi.

Uzun ve detaylı çalışmalarını tamamlayan yarışma jürisi kazananları belirledi. Ordu’ya ve Ordu turizmine değer katacak yarışmanın kazananları ise düzenlenecek törenle kamuoyuna açıklanacak. 17 Temmuz Perşembe Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilecek program saat 13.00’te başlayacak.