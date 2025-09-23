Kayseri Talas Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeni sosyal donatı alanlarıyla vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Yapımı tamamlanan Zincidere Göleti üstü yürüyüş parkuru, bu vizyonun en güzel örneklerinden biri oldu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte başkan yardımcıları, müdürler ve belediye çalışanlarıyla parkurun açılış yürüyüşünü gerçekleştiren Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sporun, doğanın ve temiz havanın buluştuğu bu özel anı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Başkan Yalçın, “Yapımını tamamladığımız Zincidere Göleti üstü yürüyüş parkurunda ilk yürüyüşü başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve mesai arkadaşlarımızla yaptık. Günün ilk ışıklarıyla sporun, doğanın ve temiz havanın keyfini çıkarttık.” sözleriyle hem heyecanını hem de mutluluğunu dile getirdi.

“YAŞAMI GÜZELLEŞTİRİYORUZ”

Talas Belediyesi’nin yalnızca altyapı ve hizmet odaklı değil, aynı zamanda insanların ruhuna ve yaşamına dokunan projelere imza attığını vurgulayan Başkan Yalçın, “Belediyecilik sadece görev yapmak değil, yaşamı güzelleştirmektir. Zincidere’de yaptığımız yatırımlar da hemşehrilerimizin sağlığına, mutluluğuna ve birlikte güzel vakit geçirmelerine katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Sabahın serinliğinde yapılan yürüyüş, katılımcılara yalnızca sağlıklı yaşamın değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin de önemini bir kez daha hissettirdi. Göletin çevresini saran doğa manzarası eşliğinde atılan adımlar, etkinliği adeta bir doğa şölenine dönüştürdü.

Vatandaşlardan da yoğun ilgi gören yürüyüş parkuru, kısa sürede sağlıklı yaşamın yeni adresi olmaya aday. Yürüyüş yapmak, sporla iç içe olmak ve güne enerjik başlamak isteyen herkesin tercih edeceği parkur, aynı zamanda ailelerin ve gençlerin buluşma noktası olacak.

Zincidere bölgesine son yıllarda kazandırılan 100. Yıl Mesire Alanı ile birlikte, yürüyüş parkuru da bölgenin cazibesini daha da artırdı. Piknik, doğa yürüyüşü, bisiklet sürme gibi etkinliklere imkân sağlayan mesire alanı, artık yürüyüş parkuruyla da bütünleşerek vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirebileceği büyük bir yaşam alanına dönüşmüş oldu