Meteoroloji'ye göre ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu parçalı, diğer kesimler az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı normallerde, Akdeniz ve batı yer yer daha sıcak. Rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvetle esecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Eylül Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında olacağı, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildi.