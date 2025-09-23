Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftci, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftci ve Gülşehir Belediyesi Kadın Çalışma Merkezi çalışanlarını başkanlık makamında konuk etti. Ziyaret kapsamında Gülşehir Belediyesi olarak ilçedeki kadınlara yönelik istihdam olanaklarını artırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Erkan Çiftci, Gülşehir Belediyesi Kadın Çalışma Merkezi’nin tekstil ve el sanatları alanında üretim yapan kadınlara hem meslek kazandırdığını hem de ekonomik gelir sağladığını ifade etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile fikir alışverişinde bulunan ve halihazırda Kadın Çalışma Merkezi’nde 20 kadının aktif olarak çalıştığını söyleyen Gülşehir Belediye Başkanı Çiftci, tekstil atölyesinde iş elbiseleri, tişört ve polar gibi ürünlerin dikiminin yapıldığını, el sanatları bölümünde ise seramik tabaklar, ahşap yakma ürünler, dökme kalıplar, makrome işleri ve pul nakışları gibi çeşitli el emeği ürünlerin üretildiğini söyledi.

Merkez çalışanları tarafından üretilen ürünlerden çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Çiftci, Başkan Arı’ya misafirperverliği için teşekkür etti.

Başkan Arı’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftci ve Kadın Çalışma Merkezi çalışanlarına işlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.