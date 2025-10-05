Asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da devam eden inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uzun Çarşı’daki çalışmaların kasım ayı içinde tamamlanması yönünde talimat verdi.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da devam eden inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Antakya merkez, Uzun Çarşı ve Kemalpaşa Caddesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum’u vatandaşlar alkışlarla ve zılgıtlarla karşıladı.

UZUN ÇARŞI İÇİN KASIMDA TAMAMLANSIN TALİMATI

Şantiye alanlarını dolaşan Bakan Kurum, Uzun Çarşı’daki çalışmaların kasım ayı içinde tamamlanması yönünde talimat verdi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1974822331382989272

Daha sonra Antakya’nın Güzelburç Mahallesi’ndeki 600 Konutlar mevkisine geçen Bakan Kurum, burada da yeni evlerine taşınan Açıkgöz ailesinin evine misafir oldu. Aileyle sohbet eden Bakan Kurum, “Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Sağlık, huzur, mutluluk içerisinde inşallah evlatlarınızla, eşinizle, torunlarınızla hep birlikte yaşayın. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun” dedi.

74 yaşındaki ev sahibi Ali Açıkgöz ise “Evler çok iyi, yapanların da eline koluna sağlık. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Devletimize de hükümetimize de Allah zarar ziyan vermesin. Allah başımızdan da eksik etmesin” yanıtı verdi.