Bu yıl 30’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için yarışan yüzücüler "30. Yılımızda Kulaçlarımızla Geleceği Aydınlatıyoruz” kampanyası ile bu yıl 37’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda çocuklar için yarıştı.İSTANBUL (İGFA) - 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda, “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla 30 yıldır çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bağış kampanyası yürütüyor. "30. Yılımızda Kulaçlarımızla Geleceği Aydınlatıyoruz” kampanyasına destek veren 10 yüzücü, kulaçlarını eğitim desteğine dönüştürdüler. TEGV yüzücüleri, iki kıtayı birleştiren eşsiz parkurda kulaçlarını Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturmak için attılar.

TEGV'de eğitim desteği alacak bir çocuğun bir yıllık eğitim gideri 1.750 TL. 24 Ağustos’ta gerçekleştirilen yarışma kapsamında TEGV’in gönüllü yüzücüleri, 8 Eylül’e kadar kampanyalarına bağış toplamaya devam ediyor. "30. Yılımızda Kulaçlarımızla Geleceği Aydınlatıyoruz” bağış kampanyası hakkında detaylı bilgi almak ve çocukların nitelikli eğitimle buluşmasına destek olmak isteyenler https://ipk.adimadim.org/project/index?id=82098 adresini ziyaret edebilirler.