Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Konya’da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Deneyim Paylaşım Toplantısına katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Şehrimizi afetlere karşı hazırlamak, örnek bir şehirleşme modeli ortaya koymak, dirençli, yeşil ve sosyal bir şehir oluşturmak için gayretle çalışıyoruz. Şehri yeniden imar ve ihya çalışmalarına yoğunlaşmakla birlikte istişare kültürünü önceleyerek adımlar atıyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetim Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda kentsel dönüşüm, iklim değişikliği, şehirleşme ve vatandaşların çözüm bekleyen sorunlarına yönelik istişarelerde bulunuldu.

YOĞUN KATILIM

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleştirilen toplantıya ev sahibi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı MehduhBüyükkılıç, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bürokratlar katıldı.

Birçok konunun değerlendirildiği toplantıda söz alan Başkan Yusuf Alemdar, kadim şehir Konya’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir oluşturmak adına gayretle çalıştıklarını, hizmet ve eser siyaseti ile yola devam ettiklerini dile getirdi.

İSTİŞARE KÜLTÜRÜNÜ ÖNEMSİYORUZ

Toplantıda konuşan Başkan Alemdar, “Yeşilin ve mavinin her tonunu içerisinde barındıran, kültürlerin bir arada yaşadığı kardeşlik şehri Sakarya, bu güzelliklerinin yanı sıra her 30 yılda bir depremle karşı karşıya kalmıştır. Şehrimizi afetlere karşı hazırlamak, örnek bir şehirleşme modeli ortaya koymak, dirençli, yeşil ve sosyal bir şehir oluşturmak için gayretle çalışıyoruz.Şehri yeniden imar ve ihya çalışmalarına yoğunlaşmakla birlikte istişare kültürünü önceleyerek adımlar atıyoruz. Bu vesileyle toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, ev sahipliği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum” dedi.

