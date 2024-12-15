Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından, 16.kez düzenlenen İnsana Değer Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iki iştiraki; İSPER AŞ ve İSTAÇ AŞ ödül kazandı.İSTANBUL (İGFA) - İnsan kaynakları alanında yenilikçi, yaratıcı, insan odaklı ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırmak, örnek teşkil eden çalışmaları iş dünyasına kazandırmak için düzenlenen İnsana Değer Ödülleri’ne sektörün lider şirketleri ve pek çok KOBİ başvurdu.

İş dünyasını buluşturan ödül töreninde İBB iştiraklerinden; İSPER, İSTAÇ ve Boğaziçi Yönetim AŞ de geliştirdikleri projeler ile katıldı. İBB Hizmet ve İletişim iştiraki İSPER, iki ayrı projesi ile ödülün sahibi oldu.

Gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarını ve kişisel yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla düzenlenen ve bin kişinin katıldığı “Genç Yetenek İstanbul” projesi, “Yetenek Kazanımına Yönelik İşveren Markası Yönetimi” kategorisinde “Fark Yaratan Proje” ödülünü kazandı. 2023 yılında düzenlenen ve iş arayanlar ile iş verenleri buluşturan, 20 binden fazla kişinin katıldığı İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuar&Zirvesi projesi de “Geleceğin İş Yaşamında Değer Yaratmak” kategorisinde finale kalarak, finale kalan üç kurumdan biri olma ünvanını kazandı.

İBB Altyapı ve Enerji Grubu iştiraki İSTAÇ da PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde ödüle layık görüldü.

İSTAÇ AŞ, Değer Yaratan Uygulamalar kategorisinde İSTAÇ Mobil İnsan Kaynakları Uygulaması ile "İnsana Değerde Liderlik - Büyük Ödül" kategorisinde finale kalarak başarıya imza attı.