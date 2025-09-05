Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olduğu bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile 11 ilin kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Manisa, Uşak, Kütahya, Adana, Osmaniye, Sinop, Samsun, Bingöl, Muş ve Erzincan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel kuvvetli olması ön görülürken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülmesi beklendiği kaydedildi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiği günlük hava tahmin raporunda, Kars ve Ardahan çevreleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Bu arada Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.