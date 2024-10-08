Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Eylül ayında 79 bin 872’si iç hatlar, 87 bin 583’ü dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 214 bin 319 uçak trafiğine ulaşıldı. Hizmet verilen yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 5,7, dış hatlarda yüzde 9 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 7,5 arttı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının ilk 9 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 687 bin 194, dış hatlarda ise 669 bin 114 olduğunu belirterek üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 752 bin 501 uçak trafiğine ulaşıldığını duyurdu.

2024 yılı Eylül sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,9 artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Türkiye geneli havaalanlarımız iç hatlarda 72 milyon 949 bin 528, dış hatlarda ise 104 milyon 186 bin 201 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcular ile birlikte toplam 177 milyon 346 bin 498 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 5,7 artarken dış hatlarda yüzde 9, toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 7,5 artış oldu.” dedi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 682 bin 730 ton, dış hatlarda ise 3 milyon 29 bin 526 ton olmak üzere, 2023 yılı aynı döneme göre yüzde 11,2 artışla toplamda 3 milyon 712 bin 255’e ulaştığını bildirdi.

Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise Eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 419, dış hatlarda 34 bin 475 olmak üzere toplamda 44 bin 894’e ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 1 milyon 600 bin 230, dış hatlarda 5 milyon 648 bin 722 olmak üzere toplamda 7 milyon 248 bin 952 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 3 artış gösterdi” dedi. İstanbul Havalimanı’nda 9 aylık sürede; iç hatlarda 90 bin 616, dış hatlarda 300 bin 873 olmak üzere toplamda 391 bin 489 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, “İç hatlarda 13 milyon 258 bin 640, dış hatlarda 47 milyon 400 bin 448 olmak üzere toplamda 60 milyon 659 bin 88 yolcuya hizmet verildi. 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti” diye konuştu.

SABİHA GÖKÇEN’DE 27 MİLYON 516 BİN 925 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “İç hatlarda 8 bin 703, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplamda 19 bin 655 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 589 bin, dış hatlarda 1 milyon 865 bin 773 olmak üzere toplamda 3 milyon 454 bin 773 oldu. 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 3 artış gösterdi.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 9 aylık sürede ise iç hatlarda 83 bin 406, dış hatlarda 96 bin 943 olmak üzere toplamda 180 bin 349 uçak trafiğine hizmet verildiğini kaydetti.

Öte yandan turizm merkezlerinde havalimanlarında 9 ayda 49 milyon 103 bin 752 yolcu ağırlandı.

Bu havalimanlarının 2024 yılı ilk 9 aylık döneminde gerçekleşen yolcu trafiğinin 49 milyon 103 bin 752’ye ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iç hatlarda 5 milyon 60 bin 280, dış hatlarda 3 milyon 762 bin 135 olmak üzere, toplamda 8 milyon 822 bin 415 yolcuya hizmet verildiğini, Antalya Havalimanı’nda iç hat yolcu sayısının 5 milyon 34 bin 278, dış hat yolcu sayısının ise 25 milyon 882 bin 431 olmak üzere, toplamda 30 milyon 916 bin 709 olduğunu belirtti.