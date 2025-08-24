Düzce’nin Yığılca ilçesi ile şehir merkezi arasındaki yol, 2011 seçimleri öncesi verilen bitirme sözüne rağmen tamamlanmadı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanlış bilgi aktarıldığını öne sürerek tepki gösterdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Yığılca ilçesi ile şehir merkezi arasındaki tek bağlantı yolu, 2011 seçimleri öncesinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bitirilecek” sözüne rağmen 14 yıldır tamamlanamadı.

Yığılca halkı, yerel siyasilerin her seçim öncesi verdikleri yol tamamlama vaatlerinin seçim sonrası unutulduğunu belirterek duruma isyan etti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yolun durumu hakkında yanlış bilgi verildiğini iddia etti.

İlçenin tanınmış isimlerinden Adil Eren, sosyal medyada paylaştığı videoda tepkisini dile getirdi: “10 yıl karayollarında çalıştım. Yağmurda toprak kayması olan yerlere taş duvar yapılır. Ama burada, toprak kayması olmayan fındık bahçelerine özel taş duvarlar yapılıyor. Bu masrafa yazık! Bu parayla Yığılca-Düzce yolu tamamlanırdı. Üstelik bu duvarlar yolu daraltıyor. Siyasiler nerede? Bu yanlışları neden kimse görmüyor?”

Eren, ilçe halkını bir araya gelmeye ve yanlışları dile getirmeye çağırırken Yığılca halkı da, yolun bir an önce tamamlanmasını ve yapılan harcamaların gözden geçirilmesini talep etti.