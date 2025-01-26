Altın madalyalı Yazar Yetkin Albert’in Yeni Çıkış Kapısı 88. Peron adlı romanı çıktı.VAN (İGFA) -Amerika Washington DC. IWA OFEED tarafından yılın ödülüne layık görülen Yazar Yetkin Albert’in kaleme aldığı Çıkış Kapısı 88. Peron adlı romanı çıktı.

Uzun yıllardır şiir kitaplarından çocuk kitaplarına, romanlardan hikâye kitaplarına kadar geniş bir yelpazede 7’den 70’e tüm okurlara hitap eden Uluslararası Yazar Yetkin Albert’in iki yıl önce yazmaya başladığı Çıkış Kapısı - 88. Peron adlı romanı, kitap raflarında yerini aldı.

Kaleme aldığı kitap sonrası açıklamalarda bulunan Uluslararası Yazar Yetkin Albert, iki yıl üzerinde çalıştığı Çıkış Kapısı - 88. Peron adlı eserim. Türkiye’de ve yurtdışında kitap evlerinde ve online kitap satış yerlerinde yerini almaya başladığnı belirtti.

88 kişiye önceden okuttuğum ve değerli hocalarımızın yardımıyla kaleme aldığı eserinin okuyucularla buluşturmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Albert, "Eserimin konusu bilinçaltındaki gerçekleri dışarı yansıtıyor. Psikolojik travmalara maruz kalan eğitimcinin kendisini bulmasını anlatıyor. Çıkış Kapısı - 88. Peron, cesaretin ve farkındalığın kitabıdır. Seçimlerinizin gerçek sahibi olmaya, hayata dair farkındalığınızı arttırmaya hazır olun. Kapıyı aralamak için tek gereken cesaret” diye konuştu.