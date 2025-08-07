Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıkların ekonomik ve toplumsal zararlarını ortaya koyan bilimsel bir rapor yayımladı. Sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılıklarının Türkiye’ye yıllık maliyetinin 78 milyar dolar olduğu belirtilirken, çevresel zararlar ve yangınların ekonomik yükü de dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıkların Türkiye ekonomisine verdiği zararı ortaya koyan bir araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen basın toplantısında, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Hayri Nuroğlu, çarpıcı verileri açıkladı.

“BAĞIMLILIKLAR KALKINMAYI ENGELLİYOR”

Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkların birey, aile ve ülke geleceğini tehdit ettiğini vurgulayarak, “Bağımlılıklar, Türkiye ekonomisine yılda 78 milyar dolar zarar veriyor. Aile içi çatışmalardan iş gücü kayıplarına, sağlık harcamalarından suç ve şiddet vakalarına kadar geniş bir yelpazede ekonomimizi sarsıyor. Bu maliyet, kalkınma hedeflerimizi sekteye uğratıyor” dedi.

Dinç, 2024’te İstanbul ve İzmir’de başlatılan “Bağımsızlık Seferberliği” ile önleme faaliyetlerine odaklanarak gençleri bağımlılıklardan korumayı ve ekonomik kayıpları azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş liderliğinde hazırlanan rapora göre, bağımlılıkların ekonomik yükü şöyle:

Sigara: 24 milyar dolar (GSYİH’nin %2,2’si) Alkol: 9 milyar dolar Uyuşturucu: 5 milyar dolar Kumar: 40 milyar dolar

Özellikle sanal kumar platformlarının kontrolsüz büyümesi, kumar bağımlılığının maliyetini artırıyor. Sigara kaynaklı sağlık harcamaları ve sosyal maliyetler de milyarlarca liraya ulaşıyor.

ÇEVRESEL VE SOSYAL ZARARLAR

Rapor, sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zararı da ortaya koydu.

Türkiye’de sigara satış hacmi son 20 yılda yüzde 39 artarak 150 milyar adete ulaştı. Atılan izmaritler, yılda 5000 çöp kamyonunu dolduracak hacme sahip ve su kirliliğine yol açarak ekosistemi 10 yıl boyunca tehdit ediyor. Ayrıca, sigara kaynaklı yangınların ekonomik maliyeti 4 milyar doları buluyor. İstanbul’da bir yılda meydana gelen 27 bin yangının yüzde 40’ının sigara izmaritlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele için kurumlar, özel sektör ve toplumun tüm kesimlerini iş birliğine çağırarak, önleme ve rehabilitasyon çalışmalarını güçlendirme çağrısı yaptı.