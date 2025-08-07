Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelindeki ortaokullarda eğitimini başarıyla tamamlayarak ilk üçe giren 205 okuldan 615 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Hediyesini alan öğrenciler, yemek ve sinema gösterimiyle keyifli bir gün geçirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde başarıyı ödüllendirmeye devam ediyor. Kent genelindeki ortaokullarda eğitimini başarıyla tamamlayarak okullarında ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde coşkulu bir katılımla gerçekleştirilen bisiklet dağıtım törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ağbuğa, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

19 ilçedeki 205 ortaokuldan seçilen 615 başarılı öğrenci, bisikletlerini büyük bir coşku içinde teslim alırken etkinlik sadece ödül töreniyle sınırlı kalmadı. Öğrenciler için önce pilav ve ayran ikramı, ardından da gazoz ve patlamış mısır eşliğinde sinema gösterimi düzenlendi. Katılımcıların yoğun ilgisiyle geçen organizasyon, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Eğitimde başarıyı teşvik eden bu anlamlı etkinlik, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere verdiği değerin somut bir göstergesi olarak öne çıktı.