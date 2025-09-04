Bursa Yenişehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Uluslararası Altın Biber Festivali’nin 10’ncusu Hatuniye Camii’nde okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da 10’ncu Uluslararası Altın Biber Festivali, Hatuniye Camii’nde yoğun bir katılımla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için okunan Mevlid’i Şerif programıyla resmen başladı.

TARIM FUARI AÇILDI

10’ncu Uluslararası Altın Biber Festivali’nin ikinci gününde Tarım Fuarı açılışı gerçekleştirildi. Fuar açılışına Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Garnizon Komutanı İbrahim Feyzi Büğdüz, Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri katıldı. Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri’nin mini konserinin ardından açılış konuşmasını yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir’in tarih boyunca yalnızca kültürü ve tarihiyle değil, tarımsal zenginliğiyle de öne çıkan bir şehir olduğunu vurguladı.

ÜLKEMİZİN TARIM DEPOSU YENİŞEHİR

Başkan Özel, “Yenişehir Ovası, ülkemizin en verimli topraklarına sahiptir. Bir yılda 3 ürün, bazı bölgelerde 4 ürün alınabilen bu topraklar, adeta Türkiye’nin tarım deposudur. Çiftçimiz üretiyor, alın teriyle bu toprakları işliyor. Ancak sadece üretmek yetmiyor.

‘YENİŞEHİR TARIMLA BÜYÜYECEK TARIMLA GELİŞECEK’

“Yenişehir büyüyecekse tarımla büyüyecek, gelişecekse tarımla gelişecek” diyen Başkan Ercan Özel, konuşmasında şunlara değindi: “Bugün açılışını yaptığımız bu Tarım Fuarı, üreticilerimizi, kooperatiflerimizi, tarımsal teknolojiyi, alet ve makineleri sizlerle buluşturuyor. Burada göreceğiniz her bir stant, Yenişehir tarımının geleceğine atılmış bir adımdır. Fuarımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize, üreticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte, tarımın geleceğini Yenişehir’den büyüteceğiz.”

Programda konuşma yapan Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş da Yenişehir’e Tarım Fuarı’nı kazandıran Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’e, teşekkür etti.