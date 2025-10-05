Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Açık yapıt ve okurun yazarlaşması” konusuyla katılımcılarını bir araya getiren Yazar Ali Ayçil, açık ve kapalı yapıt arasındaki farkı anlatarak “Hayatınızın her alanında açık olun” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Açık yapıtın hayatımızdaki ve insan ilişkilerindeki önemine değinen Ali Ayçil, “Kapalı cümlelerle ne kadar muhatap olursak yorumlama, aksi düşünme imkanımız elimizden alınıyor. Örneğin çocuklarımıza ne kadar kapalı cümle kurarsak çocuklar o kadar zayıf yetişir. Açıklık sizi ömrünüzün sonuna kadar taze tutar. Açıklık ve kapalılık meselesi sadece edebiyatın değil, hayatın ve demokratik kişiliğin ve demokratik toplumun da önemli bir meselesidir. Bunu, günlük siyaset üzerinden düşünmeyin. Bir insan açık yapıt düzeninde yetişmemişse yanlış düşünceleri hakikatmiş gibi sürdürebilir” dedi.

“SEVGİLİNİN YANDAN BAKIŞIDIR AÇIK YAPIT”

“Kapalı sistemlerde yazar size faşizan bir şekilde düşünme payı bırakmadan doğruyu ve yanlışı başlangıçta önünüze koyar” diyen Ayçil, “Yazarın direktiflerine eşlik etmekten başka bir şey yapamazsınız. Bana deseniz ki açık yapıt nedir? Size sevgilinin yandan bakışı olduğunu söylerim. Bir ayrılık anında yandan bakış tamamen açık yapıtı anlatır. Bu bakışın ne anlama geldiğini anlayamayıp düşünmeye başlarız. Açık yapıt da bizi buna sürükler. Sevgiliyle buluşmayı beklemeyiz, sabaha kadar yandan bakışın ne anlama geldiğini çözmeye çalışırız. Büyük yapıtlar, büyük yazarlar önümüze meseleler koyar. Açık yapıt zihinsel yaratıcılığımıza da katkıda bulunur. İhtimalleri içerisinde barındırır” şeklinde konuştu.

Okurlarına hayatın her alanında açık olmayı tavsiye eden Ayçil, “Açık yapıtları 35 yaşınızda okurken farklı, 45 yaşında okurken farklı düşünürsünüz. Açık yapıt okuru sadece ciddiye almaz onu gölge yazara da dönüştürür. Siz kitap okurken o metni üretmeye de başlarsınız. Sizi zindeleştirir. Bunlar günlük hayatta, insani ilişkilerde, toplumsal hayatta çok önemlidir. Mesela Gazze için dünyanın her yerinden ortaya dökülen insanlar… Kapalı yapıtlara boyun eğmeyip “Hayır benim bazı kararlarım var” diyerek yola çıkıyor. O yüzden açık yapıt her zaman daha sağlıklıdır. Hayatınızda kapalı söylemler fazlaysa muhtemelen oltadaki balıksınız” diyerek konuşmasını tamamladı. Söyleşi soru cevap şeklinde devam etti.