Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, müdür ve müdür yardımcıları ile yılın son toplantısında bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - 2024 yılında yapılan hizmetleri değerlendiren Başkan Yaşar, 2025 yılı için de müdürlerine, “Aynı heyecanla hep birlikte çalışmaya, Yenimahalle’yi daha iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Güzel projelere imza attık

Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, Ferudun Güngör, Naki Demir ve Ebru Sarıdoğan’ın da bulunduğu toplantıda, maliyetler ve harcamalar konusunda da açıklamalarda bulunan Yaşar, “Tasarruf tedbirleri kapsamında en iyi şekilde çalıştık. Elimizden geleni fazlasıyla ortaya koyduk. Halkın parasını yine halka harcayarak güzel projelere imza attık. Böylelikle ana işlerimizi bitirdik. Şimdi yaptığımız tesisleri temiz tutacağız, olanı koruyacağız” dedi.

Ekonomi belediyeleri olumsuz etkiledi

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhranın belediyeleri de olumsuz etkilediğini söyleyen Başkan Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi, Türkiye’nin en güçlü ilçe belediyelerinden biri. Ülkemizin için bulunduğu ekonomik durumu göz önüne alırsak, bugün belediye olarak bu gücü bütçemizi doğru kullanarak yaptık. Maalesef bu koşullarda giderlerimiz artıyor, gelirlerimiz azalıyor. Bu dengeye dikkat edeceğiz. Aynı azimle, aynı hırsla yolumuza bakacağız” diye konuştu.

Vatandaş güler yüzle ayrılmalı

Belediyeye gelen vatandaşların en iyi şekilde ağırlanmasını istediğini de sözlerine ekleyen Yaşar, “Belediyemize gelen vatandaşlarımız sinirli de gelse buradan güler yüzle ayrılacak. Vatandaşın ne işi varsa yardımcı olmaya çalışın. Sizlerle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. İnşallah 2025 yılı da bizler için sorunsuz ve güzel geçecek. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin yeni yılını kutluyor, 2025 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.