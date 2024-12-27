Ortaca Belediyesi Belediye tarafından yürütülen Dalyan Mahallesi Pazar Yeri Üstü Kapatma Projesi kapsamında çelik konstrüksiyon sistemi ve dayanıklı sandviç panellerden oluşan modern üst yapı tamamlandığını duyurdu.MUĞLA (İGFA) - Belediye Başkanı Evren Tezcan ''Projenin son sandviç panelinin montajını kendi eliyle tamamlayarak bu önemli çalışmaya vida attı. Halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gururunu bir kez daha hep birlikte yaşadık. Üst kaplama işlemi tamamlanmış durumda; yağmur suyu hattı ve aydınlatma çalışmalarımız ise son hızla devam ediyor. En kısa sürede pazar yerimizi tam anlamıyla hizmete açmayı hedefliyoruz.'' dedi.