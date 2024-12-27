Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Erasmus+ K220-SCH Geleceğin Yeşil Tarım Girişimcileri Projesi kapsamında, Bursa İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen 'STEM Yıldızları Mücadelesi' yarışma etkinliği, 24-26 Aralık 2024 tarihlerinde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Etkinlik, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden 160 takım, toplamda 480 öğrenciyi bir araya getirerek sürdürülebilir yağmur hasadı sistemleri geliştirmelerine olanak sağladı.BURSA (İGFA) - Son yıllarda giderek artan su kıtlığı ve iklim değişikliği sorunlarına dikkat çekmek amacıyla yapılan bu etkinlik, öğrencilere yaratıcı çözümler üretme fırsatı sundu. Katılımcılar, verilen malzemelerle ve belirli bir süre zarfında ekonomik, çevre dostu ve uygulanabilir yağmur suyu toplama sistemleri tasarlayarak, evsel ve tarımsal ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirdi. Projelerde, su israfını önlemek ve yağmur sularını yeniden kullanmak temel odak noktası oldu.

Bu etkinlik, gençlerin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) disiplinlerini kullanarak yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda takım çalışması ve girişimcilik gibi önemli becerileri de öne çıkardı. Katılımcılar, bilimsel düşünceyle gerçek problemlere çözüm aramanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik sonunda, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerle her kademede ilk 20'ye giren takımlar belirlendi. Bu takımlar, farklı temalar üzerinde yeni problemlere çözüm üretmek için ikinci dönemde Bursa İnovasyon Merkezi'nde tekrar bir araya gelecek. STEM Yıldızları Mücadelesi, öğrencilere sürdürülebilir bir gelecek için ilham kaynağı oldu.