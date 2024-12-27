Gemlik ve Japonya'nın Nanao Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı. Kardeş şehir protokolü, Gemlik Belediyesi'nde gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda onaylandı. Görüntülü görüşme aracılığıyla Nanao Belediyesi ile iletişime geçen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, protokolü imzaladı.BURSA (İGFA) - Toplantıya Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Belediye Başkan Yardımcıları Arzu Karataş ve Durmuş Uslu, Belediye Meclis Üyeleri, görüntülü görüşme aracılığıyla da Nanao Belediye Başkanı Yoshitaka Chatani ve Japonya İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Mitsuhiro Toyama katıldı.

Toplantıda, Nanao Belediye Başkanı Yoshitaka Chatani, Gemlik'in deprem riski hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtti. Chatani, geçtiğimiz Ocak ayında Nanao yakınlarında 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve bu depremin büyük hasara yol açtığını, ancak bölgedeki çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Ayrıca, Japonya'da uzun yıllardır yaşayan ve depremden korunma yolları üzerine Türkiye'de çalışmalar yürüten Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki'nin, Gemlik'teki deprem öncesi ve sonrası önlemler hakkında bilgi verdiği de ifade edildi.