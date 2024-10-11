Spor, sanat, bilim, teknoloji ve eğitim odaklı projeler üreten sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra sosyal girişimler ile kurum profesyonellerinin ödüllendirildiği Yanal Vakfı Vefa Ödülleri'nin ilki 10 Ekim Perşembe akşamı Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Çocukların ve gençlerin spor, sanat, bilim-teknoloji ve eğitim alanlarında gelişimlerine destek vermek, ihtiyaç duyacakları alanlarda eşit fırsatlara erişimlerine yönelik çalışmalar yapmak, iş hayatına donanımlı bir şekilde katılmalarına katkı sunmak, gençlere sporu sevdirmek ve teşvik etmek, onların sağlıklı yaşama yönelmelerini sağlamak amacıyla çalışan Yanal Vakfı, Vefa Ödülleri'nin ilkini gerçekleştirdi. Törende, spor, sanat, bilim, teknoloji ve eğitim odaklı projeler üreten sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra sosyal girişimler ile kurum profesyonelleri 20 kategoride ödüllendirildi.

Vefa Ödülleri kapsamında da elde edilen tüm gelir, eğitimine devam eden ve amatör/profesyonel olarak sporla ilgilenen gençlerin spor ve eğitim alanında desteklenmesi için oluşturulan Gelişim Destek Burs Fonu'na aktarıldı.

Her yıl düzenli olarak verilecek olan ve Gelişim Destek Bursu kapsamında, düzenli mentorluk, kişisel spor eğitmeni, diyetisyen, psikolojik destek, akademik eğitim desteği, 21. yüzyıl becerileri eğitimleri, sosyal etkinlikler, kültür ve sanat faaliyetleri, malzeme ve takviye gibi alanlarda destek sağlayarak başarılı gençler için fırsat eşitliği yaratılması amaçlanıyor.