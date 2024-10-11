Nesine 3. Lig'in önemli takımlarından Bursaspor'a Bursalıların desteği sürüyor. Doğanköy Mahalle Muhtarı Fedai Gül, Bursaspor'a destek kapsamında ücretsiz maç bileti dağıtacağını açıkladı.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursaspor taraftarlarının aylar önce başlattığı destek kampanyası çeşitli şekillerde sürerken Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nden de takıma ve taraftarlara destek geldi. Mahalle muhtarı Fedai Gül, ücretsiz maç bileti dağıtacağını açıkladı.

Bursaspor'a ve taraftara destek kapsamında her maç öncesinde 10 adet ücretsiz bilet dağıtacağını ifade eden Gül şöyle konuştu:

"Bizi biz yapan en önemli değerlerden biri şehrimize olan aidiyet duygusudur. Bu duyguyu daha da iyi yaşayabilmek adına Doğanköy Muhtarlığı olarak Bursasporumuzu tribünde yalnız bırakmıyoruz. Doğanköy Muhtarlığı olarak Pazar günü saat 19.00'daki Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçına ücretsiz olarak bilet dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu coşkuyu statta yaşamak isteyen kıymetli mahalle sakinlerimiz benimle iletişime geçebilir. Sezon içindeki maçlarda, her maça 10 adet ücretsiz bilet dağıtımımız devam edecektir. Gelen talebe göre isimler sıralanacaktır. Herkesin faydalanması adına her hafta farklı isimlere bilet dağıtımımız gerçekleşecektir."