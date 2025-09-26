Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova Çınarcık Belediyesi'ne kanalizasyon taşkını nedeniyle Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açtığı için 2 milyon 674 bin TL, Koru Belediyesi'ne ise standart dışı atık su deşarjı yaptığı için 1 milyon 337 bin TL ceza verdi.YALOVA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Yalova Çınarcık’taki Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi üzerindeki taşkın ihbarı ile ilgili harekete geçen Bakanlık ekipleri, hattın taşarak denize deşarj olduğunu belirledi.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki kirlilik nedeniyle ilgili Çevre Kanunu’na istinaden Çınarcık Belediyesi’ne 2 milyon 674 bin TL idari yaptırım uygulandı.

KORU’DA DENİZE DOĞRUDAN DEŞARJ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, ayrıca, Atatürk Anıtı önünden denize kirli su deşarj edildiği yönündeki şikayet üzerine Yalova İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde Atatürk Anıtı önünde bulunan kanal aracılığıyla denize deşarj yapıldığı tespit edildi.

Deşarj alanından numuneler alındı. Yapılan analizde deşarj edilen atık suyun mevzuat şartlarını sağlamadığı belirlenirken deşarjı gerçekleştiren Koru Belediyesi’ne 1 milyon 337 bin TL idari para cezası uygulandı.