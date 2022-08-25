Demirözü Meslek Yüksek okulu tarafından tarımsal uygulama alanlarında üretimi gerçekleştirilen yem bitkileri olan arpa ve tritikale hasadı gerçekleştirildi.

Araştıran, geliştiren ve üreten üniversite Bayburt Üniversitesi tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında Demirözü Meslek Yüksekokulu tarımsal uygulama alanlarında yetiştiriciliği yapılan arpa ve tritikale hasadı gerçekleştirildi.

Demirözü Meslek Yüksekokulu olarak kurum arazilerinin üretime kazandırılması ve verimliliğin artırılması yönünde çalışmalarımız ile bölge kalkınmasına katkı sağlama faaliyetlerine bir yenisini ekledi.