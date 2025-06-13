Demirözü ilçesine bağlı Çatalçeşme köyünde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle Çatalçeşme köyü dahil olmak üzere toplamda 14 köy ve 4 mahalle karantina altına alındı.

Bu hastalık nedeniyle bölgede geçici süreyle karantina tedbirleri uygulanacak. Karantina kapsamına alınan yerler arasında Karayaşmak, Yukarıpınarlı, Yelpınar, Bayrampaşa, Çakırözü, Çayıryolu, Çorak, Oruçbeyli, Tomlacık, Rüştü, Manas, Aşağıpınarlı, Günebayır ve Çatalçeşme köyleri ile Güneşli, Esentepe, Şirin, Çiftetaş mahalleleri bulunuyor. Karantina süresi boyunca hayvan alım satımı ve il içi hayvan hareketleri kısıtlandı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle geçici süreyle uygulanan karantina kapsamında alınan önlemler alındığını belirtti.