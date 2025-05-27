Devlet Su İşleri(DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Barajlar ve HES Şube Müdürü Süleyman Babur, Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur ve beraberindeki heyet tarafından kabul çalışması gerçekleştirildi. Kozluk Deresi üzerine temelden 45 metre yükseklikte inşa edilen 215 metre kret uzunluğundaki Sarımeşe Göleti, 716 bin metreküp su biriktirme hacmi taşıyor.
Bayburt Sarımeşe Göleti’nin kesin kabul çalışması yapıldı
2 bin 250 dekar tarım arazini sulayacak, 716 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Sarımeşe Göleti’nin kesin kabul çalışması yapıldı.
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