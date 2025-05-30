Toplantıda, taşçılık faaliyetleri ve EKO Köy projeleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. BAYPROJE Matematik Atölyesi'nde gerçekleşen bu önemli buluşmaya Belediye Başkanı Mete Memiş de katılım sağladı.

Doğal Taş Fabrikası ve Ekonomiye Katkıları

Toplantının ilk bölümünde, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Türkoğlu, Doğal Taş Fabrikası'nda yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Türkoğlu, fabrikanın Bayburt'a ve Bayburt ekonomisine sağladığı ve sağlayacağı katkıların altını çizdi.

EKO-Köy Projesi: Doğayla İç İçe Bir Yaşam Alanı

Programın ikinci bölümünde ise Bayburt Tarım İl Müdürü Selami Ersen, EKO-Köy Projesi hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Ersen, projenin başlangıç aşamasından bugüne kadarki sürecini görseller eşliğinde anlattı. Projeye 200 dönümlük yeni bir arazinin daha ekleneceğini belirten Ersen, bu alanda EKO-Köy'den alışverişe gelen ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirebileceği alanların da olacağını söyledi.

Ersen ayrıca, EKO-Köy projesi kapsamında yer alan üreticilerin tamamen eski bağcılardan seçildiğini ve bu sayede oldukça profesyonel bir işin ortaya çıktığını vurguladı. Bölgede yaşanan üretim ve verimlilik artışını da anlatan Ersen, Bayburt tarımı hakkında da bilgiler verdi. Günümüzde Bayburt'ta ekilmeyen arazinin neredeyse kalmadığını, sadece gelişen teknoloji nedeniyle ekilemeyen arazilerin bulunduğunu ifade etti.

Toplantı, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ve görüşlerin not alınmasının ardından sona erdi.