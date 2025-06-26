Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da 19 ilçede yol seferberliği devam ediyor. Bu kapsamda Ünye ilçesinde çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kaledere Mahallesi’ni asfalt ile buluşturuyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla kırsal mahallerinin yanı sıra imarlı alanlarda sıcak asfalt konforu ile buluşturuluyor.

Bu kapsamda Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Arzanoğlu Caddesi’nde çalışan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri güzergahta asfalt çalışmalarına başladı. Ünyeli vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde de çalışmaların yarısı tamamlandı. Kısa süre içerisinde bitirilerek çalışma ile birlikte yol halkın hizmetine sunulacak.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Mahallelerine yapılan yatırım için mutluluklarını ifade eden vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

Mahalle sakinleri şöyle konuştular.

“Yolumuz asfalta kavuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Mahallemiz artık refaha kavuştu. Mahallemize yenilik geldi. Beklediğimiz buydu.”

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri belirlen program çerçevesinde alt yapısı tamamlanan mahalle ve grup yollarında çalışmalarına devam edecek.