Kültür ve sanat tutkunlarını her takvimde farklı etkinliklerde buluşturan Yıldırım Belediyesi, dinleyenleri manevi atmosfere götüren bir konsere ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu’nu ‘İnsanlık Adına’ mottosuyla açan Yıldırım Belediyesi, bugünlerde ihtiyaç duyulan değerleri merkeze alan konularla birbirinden ünlü isimleri Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, ünlü Santuri Sedat Anar’ı Yıldırım’da ağırladı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘İlahiler, Deyişler, Nefesler’ programı ile gönüllere dokunan ünlü Santuri Sedat Anar, sevilen ilahileri Yıldırımlılar için icra etti.

Hakim olduğu geniş enstrüman kartelasıyla İslam, irfan ve edebiyat tarihinin önemli bir ismi olan Niyazi Mısri’nin kaleme aldığı şiirler başta olmak üzere birçok eseri santur ve defin tınılarıyla muhteşem bir şekilde harmanlayan Sedat Anar’ın güçlü ekibinden çıkan ezgiler dinleyenleri manevi bir atmosfere götürdü.

Sedat Anar, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesine katkıda sunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve emeği geçenlere teşekkür etti.