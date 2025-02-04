Ege Denizi’nde meydana gelen deprem fırtınasının ardından, riskli iller arasında yer alan Muğla’da olası tehditlere karşı önlem almak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan kriz masası, AFAD ve 13 ilçe belediyesi ve tüm ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak olası depremin etkilerini en aza indirmek için kapsamlı bir risk analizi gerçekleştirecek. Bu çerçevede, bölgedeki kritik noktalar belirlenerek acil müdahale planları masaya yatırılacak.

OLASI DEPREM RİSKİNE KARŞI ACİL TOPLANMA ALANLARI BELİRLENDİ

Olası deprem felaketine karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yetkili kurumlarla acil toplanma alanlarını belirledi. Bu kapsamda 13 ilçede 617 acil toplanma alanı belirledi. Sahada fiziki uygunluk açısından değerlendirilen bölgelerde eksik tabelaların yenilenmesi ve mevcut tabelaların bakımı için çalışmalar hız kazandı.

Muğla genelinde kişi başına düşen acil toplanma alanı 3,98 metrekare olarak belirlenirken olası bir afet durumunda kullanılmak üzere 37 geçici barınma alanı oluşturuldu. Kamp alanlarında çadır, battaniye, yastık, çarşaf, bot ve kıyafet gibi temel yaşam malzemelerinin bulunduğu dört adet konteyner hazır hale getirildi.

BÜYÜKŞEHİR DEPREME KARŞI HIZLI MÜDAHALE İÇİN TÜM HAZIRLIKLARINI GÜÇLENDİRİYOR.

Afet durumlarında oluşabilecek ihtiyaçların toplanarak afetzedelere ulaştırılması amacıyla Muğla genelinde 6 farklı noktada yardım merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerde toplanacak yardımların kayıt altına alınması ve etkin bir şekilde dağıtılması için gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, olası bir depreme karşı barınma çadırı, uyku tulumu, konteyner mutfak, ısıtıcı, ocak, yastık ve nevresim takımı gibi temel ihtiyaç malzemelerini envanterine ekleyerek afet sonrası hızlı müdahale kapasitesini artırdı.

Ayrıca, kriz anlarında iletişim kesintilerinin önüne geçmek amacıyla 14 uydu telefonu ve telsiz sistemikurulumu gerçekleştirildi. Böylece, afet sırasında kesintisiz ve sağlıklı haberleşme sağlanarak koordinasyon süreçlerinin aksatılmadan yürütülmesi hedefleniyor.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras,CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in koordinasyonundaİzmir’de düzenlenen olası deprem risklerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte, olası deprem riskleri ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

BAŞKAN ARAS: "DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Başkan Aras, depreme karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını belirterek şu açıklamada bulundu:“Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntılar, bölgedeki deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla’nın deprem kuşağında yer aldığı bilinciyle hareket ederek, ilçe belediyelerimiz ve AFAD ile koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli hedefimiz, halkımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak ve olası riskleri minimize etmektir.”