İSTANBUL (İGFA) – Türkiye’de kadın cinayetleriyle ilgili davalarla ünlenen avukat Rezan epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, rüşvet verme, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı.

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ikincilikle mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında tamamladı. Akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur.

"Taraf Ehliyeti", "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" ve "Haksız Tahrik" isimli üç adet kitabı ve gazete ve dergilerde onlarca bilimsel makalesi yayımlanmıştır.

2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu'nu kurmuştur.

Münevver Karabulut'un ve Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını yaptı.

16158 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu.

2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Galatasaray SK Başkan Yardımcısı oldu. Yine 02.08.2021 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.