Bursa Yıldırım Belediyesi; Setbaşı, Yeşil, Emirsultan tarihi hattını, ‘Setbaşı, Yeşil Emirsultan Tarihi Yaya Aksı Canlandırma Projesi’ ile yeniden ayağa kaldırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi; tarihi, mimarisi, kültürel dokusu ve dini mekanlarıyla Türkiye’nin en önemli turizm güzergahlarından biri olan, ‘Setbaşı, Yeşil, Emirsultan hattını’ hak ettiği değere kavuşturmak için kolları sıvadı. Tarihi bölgede uygulanacak, ‘Setbaşı, Yeşil Emirsultan Tarihi Aksı Canlandırma Projesi’ için ortak akılla hareket eden Yıldırım Belediyesi; geçtiğimiz günlerde akademisyenler, mimarlar, şehir plancıları, muhtarlar ve bölge sakinlerinin de katılımıyla ‘Dünden Bugüne Yeşil Emirsultan Paneli’ni düzenlemişti. Fikir, görüş ve beklentilerin konuşulup, yol haritasının belirlendiği panelin ardından, uygulama projesini belirlemek için düzenlenen ‘Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’na başvurular da başladı. Yıldırım Belediyesi öncülüğünde, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi ise 18 Kasım 2025. Yarışmayla ilgili tüm detayların yanı sıra, başvurular da www.yarismayildirim.com sayfasından yapılmaktadır.

KÜLTÜREL KİMLİK GÜÇLENECEK

‘Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’ ile; bölgenin tarihi ve kültürel kimliğinin güçlendirilmesi, aksın canlandırılması ve sürdürülebilir bir kentsel çevre oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca mevcut sorunlara çözüm üretilmesi, tarihi mirasın korunması, kentsel dokunun günümüz ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi hedefleniyor. Yarışma sonucunda ortaya çıkacak fikirlerin, Yıldırım Belediyesi tarafından yapılacak olan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı için de bir çerçeve ve zemin oluşturması bekleniyor. Katılımcıların en son 18 Kasım Salı Günü saat 18.00’a kadar projelerini teslim etmesi gerekirken, yarışma sonuçları 2 Aralık’ta ilan edilecek.

HAFIZA SEFERBERLİĞİ

Çıktıkları yolun bir mimari arayıştan fazlası olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu yarışma; bu kadim şehir aksının ruhuna sadakatle yaklaşan, geçmişi bugünün şehircilik anlayışıyla buluşturan bir hafıza seferberliğidir. Amacımız; bu eşsiz hattı yalnızca korumak değil, erişilebilir, sürdürülebilir, yaya öncelikli ve insan odaklı bir dokuya dönüştürerek yeni nesillere anlamlı bir şehir mirası bırakmaktır. Bu çağrı; sadece mimarlara, şehir plancılarına, peyzaj mimarlarına ya da tasarımcılara değil, bu toprakların ruhunu duyan, mekânla anlam kurabilen ve geçmişe vefa göstererek geleceğe nefes aldırmak isteyen herkese yöneliktir” ifadelerini kullandı.

KAPSAYICI KENTSEL DENEYİM

Yarışmanın doğrudan insana hitap edecek sonuçlar çıkaracağını belirten Başkan Oktay Yılmaz; “Yarışmamız, aynı zamanda yaşlılardan engellilere, kadınlardan gençlere, çocuklardan ziyaretçilere kadar tüm bireyler için anlamlı, erişilebilir ve kapsayıcı bir kentsel deneyim oluşturmayı öncelik edinmektedir. Elde edilecek projeler, belediyemizce hazırlanacak Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı için altlık teşkil edecek; aynı zamanda katılımcı tasarım süreçlerini destekleyerek, mimarlık ve kentsel tasarım kültürüne katkı sunacaktır. Bu vesileyle, yarışmaya katkı sunacak tüm ekipleri yürekten tebrik ediyor; bu şehre iz bırakacak projelere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.