Bursa Mudanya Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği “Mudanya Caz Festivali”, 14-18 Ağustos tarihlerinde Tirilye Zeytinyağı Müzesi Bahçesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Ücretsiz konserlerin yer alacağı festivalde, Mudanya Köy Akademileri’ndeki çocuklar yararına bağış kampanyası da düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Kentin ruhunu, müziğin evrensel ezgileriyle buluşturmayı amaçlayan Bursa Mudanya Belediyesi, ilk kez düzenlenecek Mudanya Caz Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14-15-16-18 Ağustos tarihlerinde Tirilye Zeytinyağı Müzesi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek festival kapsamında Türkiye’nin önde gelen caz ustaları, müzikseverlerle bir araya gelecek. Konserlerin ücretsiz olacağı festivalin davetiyeleri https://mudanya.bel.tr/festival adresinden online olarak alınabilecek.

AÇILIŞ FERİT ODMAN İLE YAPILACAK Festivalin gala gecesi ve açılış konseri 14 Ağustos Perşembe günü caz sahnesinin önde gelen isimlerinden Ferit Odman Quintet ile gerçekleşecek. 15 Ağustos Cuma günü İmer Demirer Quartet’in sahne alacağı festivalde, 16 Ağustos Cumartesi günü Cenk Erdoğan Trio caz severlerle bir araya gelecek. Festivalin final konseri ise, 18 Ağustos Pazartesi günü Kerem Görsev Trio konseri ile gerçekleştirilecek.

Tarihle iç içe ve ücretsiz olarak gerçekleşecek festivalde, Mudanya Köy Akademileri’nde eğitim gören çocuklara destek olmak için bağış toplanacak.