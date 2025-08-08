Konya Meram Dutlu Caddesi, şehrin sosyal hayatına yön veren ve ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunan iki önemli noktaya ev sahipliği yapıyor; Müze Meram ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı.

KONYA (İGFA) - Konya sosyal hayatının en önemli iki aktörü Müze Meram ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı ziyaretçilerine unutulmaz anlar ve deneyimler sunmaya devam ediyor. Meram Gezi Rotasının bu iki özel noktası, bu yaz mevsiminde ve tatilinde de şehrin ve şehir dışından gelen misafirlerin ilgi odağı oldu. 7’den 70’e herkesi kültür, tarih, gastronomi ve eğlencede buluşturan bu iki özel nokta sabah 9.00’dan akşam 20.00’ye eğlence dolu saatler geçirmek isteyenlerin en güzel durakları.

BİR AVLUYA SIĞAN YÜZYILLARIN HİKÂYESİ; MÜZE MERAM

Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Müze Meram, saat 10.00 – 20.00 arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Meram ve Konya kültürünü etnografik bir bakışla sergileyen müze, aynı avluda karşılıklı konumlanmış iki geleneksel Konya evi ve arkalarındaki bağ arazisinde yer alıyor. “Meram’da Doğmak”, “Meram’da Çocuk Olmak”, “Meram’da Evlenmek” gibi başlıklarla geçmişin izlerini bugüne taşıyan Müze Meram, yalnızca sergilemekle kalmıyor; tandırda ekmek vurma, bağ bozma, şepit açma, Meram sohbetleri ve baranalar gibi etkinliklerle kültürü yaşatıyor. Rehberler eşliğinde sunulan bu deneyim, ziyaretçilere adeta bir zaman yolculuğu yaşatıyor.

80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARKI: TÜRKİYE’DE BİR İLK

Dutlu Caddesi’nin bir diğer cazibe merkezi olan 80 Binde Devr-i Alem Parkı, her gün 09.00 – 20.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan park, üç farklı temayı bir arada sunuyor; T-Rex Parkı: 50 adet hareketli ve sesli dinozor maketi ile tarih öncesine yolculuk yaptırıyor. Cihan-ı Türk Parkı: 120 adet minyatür ile ecdadımızın hüküm sürdüğü topraklardaki tarihi eserleri tanıma fırsatı veriyor. Pamuk Şekeri Parkı: Çocukların hayal dünyasını renklendiren masalsı alanlar bulunuyor. Bunların yanı sıra geniş yeşil alanlar, çocuk oyun grupları ve kadırgalar da parkın cazibesini artırıyor. Yaz tatilinde hem şehirden hem de şehir dışından binlerce ziyaretçi, bu eşsiz mekânlarda keyifli vakit geçiriyor.