Nilüfer Belediyesi, Ataevler Mahalle Muhtarlığı ile birlikte Ataevler Mahallesi Gezi Parkı’nda düzenlediği etkinlikle vatandaşlara eğlence dolu bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Ataevler Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle Gezi Parkı’nda keyifli bir programa imza attı. Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Ataevler Mahalle Muhtarı Sabiha Güneş ve çok sayıda mahalle sakininin katıldığı etkinlikte vatandaşlar, müzik ve dans gösteriyle dolu bir gece geçirdiler.

Gecenin açılışı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Bölümü'nün konseriyle yapıldı. Halk müziğinin sevilen ezgilerinin seslendirildiği konserin ardından sahne alan Nilüfer Halk Dansları ekibi, gösterisiyle izleyenlerden tam not aldı. Gecenin sonunda sahneye çıkan Nilüfer Roman Orkestrası da sevilen şarkılarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.