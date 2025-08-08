Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında düzenlenen; Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, 40 Hadis Ezber Yarışması, Gastronomi Yarışması ve Yakan Top Yarışması final etaplarıyla sona erdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamda düzenlenen çeşitli yarışmalara katılan öğrenciler bilgi, beceri ve yetenekleriyle göz doldurdu.

Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve 40 Hadis Ezber Yarışmaları Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde, Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması Büyükşehir Taş Bina’da, Gastronomi Yarışması KONBELTAŞ Lojistik Merkezi’nde, Yakan Top Yarışması ise Meram Harmancık TOKİ Ziya Nur Aksun Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Yüz yüze ve uzaktan eğitim alan Genç KOMEK öğrencileri ile Özel Genç KOMEK öğrencilerinin katıldığı, birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan yarışmalar boyunca öğrenciler hem centilmence rekabet etti hem de birlikte öğrenmenin ve gelişmenin keyfini yaşadı.

Tüm yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Genç KOMEK Final Programı kapsamında yapılacak.