Bursa İnegöl Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesinde atıl vaziyette bulunan boş alanda 43 araçlık otopark yapımı için çalışmalara başladı.BURSA (İGFA) - Yaz aylarıyla beraber şehrin dört bir yanında yapım çalışmalarına hız veren Bursa İnegöl Belediyesi, özellikle yeni otopark üretme noktasında ciddi adımlar atıyor. Uygun bulunan her bölgede yeni yeni otoparklar üretilerek parklanma sorununa çözüm üretilirken, son olarak Ertuğrulgazi Mahallesinde 43 araçlık yeni bir çalışmanın startı verildi.

1850 M2 ALANDA 43 ARAÇLIK OTOPARK YAPILACAK

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde Yağlı Tohumlar karşısında bulunan 1850 m2 büyüklüğündeki atıl alanda düzenleme çalışması başlattı. Hazırlanan projeye göre bu alanda 43 araçlık düzenli otopark üretilecek. Yapılacak çalışmayla parklanma sorunu yaşanan bölgede önemli bir otopark ihtiyacı karşılanmış olacak.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Etrafı beton duvarlarla çevrili alanda çevre duvarın yıkımı ve zemin değişimi çalışması devam ederken, ardından çevre düzenleme ve zemin kaplamasına geçilecek. Ağustos ayı sonuna kadar otoparkın tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.