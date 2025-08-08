Ankara Keçiören Belediyesi, yaz mevsiminin sıcaklığını ve samimiyetini mahalle kültürüyle harmanlayarak, Sancaktepe Mahallesi’nde bulunan Nursultan Nazarbayev Parkı’nda nostalji dolu bir açık hava sineması etkinliğine imza attı.ANKARA (İGFA) - Bu özel etkinlik, hem geçmişin özlenen sinema atmosferini yaşattı hem de mahalle sakinlerini bir araya getirerek komşuluk bağlarını pekiştirdi.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı “Yaz mevsiminde açık hava sinemasını mahallelerimizle buluşturuyor, eğlenceyi ve sokak lezzetlerini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimi bu sevgi, birlik ve beraberlik programımıza davet ediyorum!” çağrısına mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Gösterimde, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan ve usta Yönetmen Ertem Eğilmez’in imzasını taşıyan “Oh Olsun” filmi yer aldı. Tarık Akan, Kemal Sunal, Hale Soygazi, Adile Naşit, Metin Akpınar, Münir Özkul, Halit Akçatepe ve Hulusi Kentmen gibi Türk sinemasının efsane isimlerinin rol aldığı film, izleyenlere hem kahkaha dolu anlar yaşattı hem de vatandaşları geçmişe kısa bir yolculuk yaptırdı.

Sinemaya nostaljik lezzet dokunuşu

Gösterim öncesinde Keçiören Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara geleneksel sokak lezzetleri ikram edildi. Helva, patlamış mısır, pamuk şeker ve gözleme gibi ikramlar, özellikle çocukların yüzünde tebessüme, yetişkinlerde ise nostaljik bir mutluluğa dönüştü. Etkinliğe katılan vatandaşlar, bu tür organizasyonların ailece vakit geçirmek ve sosyalleşmek adına çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Sinema gösterimine katılan bir vatandaş ise memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: “Yaz gecelerinde böyle etkinliklere gerçekten ihtiyaç duyuyorduk. Film de ikramlar da harikaydı. Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan’a çok teşekkür ediyoruz.”

Sinema geceleri Keçiörenlilerden tam not aldı

5 Ağustos Salı günü Mavi Boncuk filmiyle başlayan açık hava sineması etkinlikleri, 7 Ağustos’ta gösterilen “Oh Olsun” filmiyle devam etti. Her iki etkinlik de Keçiörenlilerden büyük beğeni topladı. Keçiören Belediyesi’nin bu tür kültürel ve sosyal etkinlikleri, mahalle ruhunu yeniden yeşertirken, vatandaşlara unutulmaz anılar biriktirme fırsatı da sunuyor. Başkan Dr. Mesut Özarslan’ın öncülüğünde hayata geçirilen bu etkinlikler, Keçiören’de yaşam kalitesini artırmaya ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye önemli katkı sağlıyor.