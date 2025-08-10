Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir ilçesine bağlı Rıdvanlı Mahallesi sınırlarında bulunan Karadağ grup yolunda Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan kuru beton serimi çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 6 bin metre uzunluğundaki yolun bin 700 metresinin beton serimi gerçekleşirken bölge halkı yapılan hizmetten dolayı Başkan Genç’e teşekkür etti.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 18 Mayıs 2025 tarihinde Vakfıkebir ilçesi Rıdvanlı Mahallesi’nde düzenlenen Kavalik Yaylası Bahar Şenliği’nde vatandaşlara verdiği yol sözünü yerine getirmek için çalışma başlattı. Şenlikte yaptığı konuşmada, yolun önümüzdeki yıl yapılacak şenliğe kadar tamamlanacağını belirten Başkan Genç’in talimatı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda, Rıdvanlı Mahallesi sınırlarında, Karadağ grup yolu üzerinde yer alan yaklaşık 6 bin metrelik güzergâhın ilk bin 700 metresi kısmına kuru beton serimi yapıldı. Kalan bölümde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Genç, “Yolun tamamlanmasıyla birlikte hem bölge halkının ulaşım konforu artacak hem de Kavalik Yaylası’na olan erişim kolaylaşarak, bölgedeki sosyal ve kültürel etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaşacak” dedi.

ŞEHRİN HER KÖŞESİNE HİZMET

Başkan Genç, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmeye devam ediyoruz. Yolun tamamlanmasıyla birlikte bölge halkımız daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşacak, Kavalik Yaylası, Karadağ ve diğer doğal ve kültürel değerlerimize erişim daha da kolaylaşacaktır. Bu süreçte bizlere destek olan tüm muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla Trabzon’un her köşesine yatırımlarımızı ulaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

TURİZM AMAÇLI ÖNEMLİ BİR YATIRIM

Vakfıkebir ilçesi Rıdvanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Çalış, mahallelerinde yürütülen yol çalışmalarıyla ilgili olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in verdiği yol sözünü yerine getirmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Karadağ grup yolu üzerine yapılan önemli bir yatırım. Mahallemizde yapılacak diğer çalışmalar için de kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal’a ve AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun’a da desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Düzlük Mahallesi Muhtarı Alaattin Karanis yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç, mahallemize verdiği sözleri yerine getirmiştir. Mahallemize önemli destekleri bulunmaktadır. Bu hizmetlerde emeği geçen herkese ve Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyemize sunmuş oldukları katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz.”

BAŞKANIMIZ SÖZÜNÜN ARKASINDA

İlyaslı Mahallesi Muhtarı Yusuf Bektaş ise, “Bu yolu yaklaşık 20 köy kullanıyor. Aynı zamanda bölge, turizm açısından da yoğun olarak tercih ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç, verdiği sözü yerine getiriyor. Bu yıl burada Kavalik Yaylası Şenliği’miz vardı. Şenlikte Başkanımız, “Bir dahaki yıl buraya toprak yoldan gelmeyeceksiniz” diyerek vatandaşlarımıza söz verdi. Aradan çok kısa bir süre geçmesine rağmen yol çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandı. İnşallah bu yolun tamamını betonla kaplayacağız. Başkanımız sözünün arkasında duruyor, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Başkanımızın seçimi kazanmasını dört gözle beklemiştik, şimdi de beklediğimizin karşılığını alıyoruz. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı başta Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.