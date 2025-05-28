Bayburt Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı Üniversitelerarası Boks Türkiye Şampiyonası‘nda hem organizasyon başarısı hem de sporcu performansıyla adından söz ettirdi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 22-26 Mayıs tarihlerinde Busenaz Sürmeneli Spor Salonu’nda düzenlenen ve 49 üniversiteden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı şampiyona, yoğun ilgi gördü.

8. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri kapsamında gerçekleştirilen şampiyonada Bayburt Üniversitesi‘nin sporcuları, erkeklerde takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, kadınlarda ise takım halinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Toplamda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan üniversite, “Şampiyonların Üniversitesi” unvanını bir kez daha perçinledi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, TÜSF Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Vali Yardımcısı Yunus Coşkun ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Madalya Kazanan Bayburt Üniversitesi Sporcuları:

Kadınlar:

Gül YÜCEL – 48 Kg Türkiye 2.’si

Sudenaz BALLIOĞLU – 57 Kg Türkiye 2.’si

Erkekler:

Adem SARI – 50 Kg Türkiye 3.’sü

Tolga KAYA – 55 Kg Türkiye 1.’si

Şehmuz ELEZ – 60 Kg Türkiye 1.’si

Halil İbrahim ÇİFTÇİ – 65 Kg Türkiye 3.’sü

Faruk Gürkan DALGIÇ – 70 Kg Türkiye 1.’si

Sıtkı IŞIK – 75 Kg Türkiye 1.’si

Murat SOFUOĞLU – 80 Kg Türkiye 2.’si

Ahmet ŞENOL – +90 Kg Türkiye 2.’si

Rektör Türkmen: “Şampiyonların Üniversitesi Unvanını Perçinledik”

Organizasyonun kapanış töreninde değerlendirmelerde bulunan TÜSF Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Ev sahipliğini üstlendiğimiz bu önemli şampiyonada hem sportif başarılarımızla hem de misafirperverliğimizle örnek olduk. Takım halinde erkeklerde Türkiye Şampiyonu, kadınlarda Türkiye üçüncüsü olan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bayburt Üniversitesi olarak ‘Şampiyonların Üniversitesi’ unvanını bir kez daha perçinledik. Emeği geçen tüm antrenörlerimize, idarecilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.