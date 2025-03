Bursa Yıldırım Belediyesi’nin kütüphaneden kampüse programı kapsamında, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlediği tyt-ayt deneme sınavı ile gençler seviyelerini tespit etme imkânı buldu.BURSA(İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, Kütüphaneden Kampüse Programı kapsamında gençlere yönelik ücretsiz Temel Yeterlilik Testleri (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) deneme oturumu düzenledi.

Düşünen, üreten ve geleceğe yön veren bir neslin inşasına katkı sunmak amacıyla ‘Kütüphaneden Kampüse’ projesini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin seviyelerini tespit etmeleri ve sınav sürecini deneyimlemeleri amacıyla ücretsiz deneme sınavı düzenledi.

Adaylar, Bursa Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testleri (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile gerçek sınav öncesi kendilerini deneme imkânı buldu. 500 öğrencinin katıldığı sınav sonucunda oluşturulan karne ile öğrencilerin eksik oldukları konular tespit edilerekkoç desteği ile konuların anlatımı yapılacak.

YILDIRIM’IN MERKEZİNDE GENÇLER VAR

Gençleri geleceğe hazırlamak için gereken tüm desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz.

Ancak aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremezsek, yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla önce insan diyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavlara hazırlanan gençlerimize desteğimizi artırarak sürdürüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, geleceğin teminatı gençlerimiz için maddi-manevi her türlü her imkânı sağlıyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız" diye konuştu.