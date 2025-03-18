Gebze Trabzonlular Derneği, geleneksel iftar yemeğini Gebze Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - İftar yemeğine; Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, CHP Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Kadı, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Şener Akın, Muharrem Baltacıoğlu ve Dursun Ali Arslan, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Yılmazel ve Sinan Yücel, Gebze Kızılay Başkanı Celalettin Kurt, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Ali Çifter, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, Çayırova Trabzonlular Dernek Başkanı Burhan Beşiroğlu, Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam, Gebze Samsunlular Dernek Başkanı Şakir Tongel ve çok sayıda STK temsilcisi, iş insanı ve Trabzonlu vatandaş katılım gösterdi.

AKİF BAL TEŞEKKÜR ETTİ

Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Akif Bal, yaptığı konuşmada iftar yemeğine katılan herkese teşekkür etti ve birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz ise yaptığı açıklamada, "Bereket Mevsimi Ramazan'da bu akşamki iftarımız da sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Rabbim; tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul ve makbul eylesin," dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba da iftarın ardından yaptığı konuşmasında, "Bu tür etkinlikler, hemşehrilik bilincini pekiştiriyor ve birlik beraberliği güçlendiriyor. Birlikte iftar açmanın verdiği manevi huzuru yaşıyoruz," şeklinde görüş belirtti.