Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, YKS’de başarılı olan ve tercih yapacak gençleri; aile dostu, öğrenci ve huzur şehri Konya’nın üniversitelerini tercih etmeye davet etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı elde ederek tercih yapacak öğrencileri Konya üniversitelerinde eğitim almaya davet etti.

YKS’de gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı her bir öğrenciyi yürekten tebrik eden Başkan Altay, “Konya, sadece köklü tarihi ve manevi atmosferiyle değil; aynı zamanda gençlerimize sunduğu modern imkanlarla da öne çıkan bir üniversite şehridir. Şehrimizde yer alan üniversiteler, güçlü akademik kadroları, geniş bölüm yelpazesi ve sundukları uluslararası fırsatlarla sizlere sağlam bir gelecek inşa etme olanağı sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

ULAŞIMIN ÖĞRENCİLER İÇİN EN UCUZ OLDUĞU BÜYÜKŞEHİR

Konya’nın 31 ilçesiyle tarihi ve doğal güzellikleri, sosyal ve kültürel zenginlikleri bünyesinde barındırırken bunların yanında ulaşım konusunda en ucuz şehir olduğu vurgulayan Başkan Altay, “Büyükşehir olarak Konya’mızı tercih eden üniversite öğrencilerimize yönelik birçok kolaylık sağlıyoruz. Bunlardan birisi de üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonraki ilk 10 gün ücretsiz toplu ulaşım imkanı. Ayrıca, öğrencilerimiz için Konyakart ile bir biniş ücreti 6,75 lira. Aylık sınırsız biniş imkanı sunan indirimli abonman fiyatımız ise 290 lira. KONYAKART ile otobüs ve tramvay aktarma hatlarında yapılacak ikinci ve ilave seyahatler ücretsiz. Diğer hatlarda belirlenen dakikalar içerisinde yapılacak ikinci seyahat yüzde 40 indirimli” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Konya’nın, Türkiye’de uçakla, Yüksek Hızlı Tren’le, otobüsle, araçla en kolay ulaşılabilecek şehir konumunda olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Selçuk Üniversitesi Kampüsü içinde ülkemizde tek örnek olarak tramvay hattımız bulunurken; Necmeddin Erbakan, Konya Teknik, Karatay ve Konya Gıda Tarım üniversitelerimize ulaşım imkanları çok yüksek. Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz. 2 milyon 340 bin nüfusu ile bir sanayi, turizm, tarım, bilim ve eğitim şehri olan Konya’mızda 5 üniversitemiz, 130 bine yakın üniversite öğrencimiz mevcut. Aile dostu, öğrenci şehri Konya’mızda üniversiteli gençlerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” cümlelerini kullandı.